【愛傳媒楊裕富專欄】府城的接官亭是全台第一清官蔣元樞，將原先的風神廟於1777年大幅擴建為三進建築物而成，可惜的是在日據時期，拆除了後進廟身，又屢遭居民佔用而顯狹小陰暗，幸好1985年核定為三級古蹟，拆除了部分違建而略微回復原貌。

不過三級古蹟的維修經費，顯然是「杯水車薪」吧（詳參：台灣設計美學史第二冊，並推薦東方設計美學一書）。

接官亭現址附近於乾隆四年時，位處台南府內港渡口，所以乾隆四年（1739年）於內港渡口處建有三進之接官亭，分別為：第一進大門、第二進官廳、第三進風神廟。

1777年台灣知府蔣廷樞於重修風神廟時，即於碼頭與接官亭間建一接官亭石牌坊。日據時期1918年街道改正時，將第一進大門與第三進風神廟拆除，並將第二進官廳改設為風神廟，1924年地方人士則於原官廳處重建三合院式風神廟，光復後原接官亭附近即常有民房佔用及違建林立狀況，甚至1971年台南市政府還核發建照執照允許石牌坊前西側的民房興建。1985年經協調賠償後拆除霸佔石牌坊用地之民房，並聲請核准將接官亭石牌坊定為國家三級古蹟。

地震時，接官亭石亭震倒，台南市政府苦於修繕經費無著，後經中央文化部資助才修復此一重要古蹟。

作者為建築師，曾任公務員、雲科大教師。

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(中時新聞網)