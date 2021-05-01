【愛傳媒葉毓蘭專欄】我主張人行道建設應強制入法，不只是新建，更重要的是改善案有用路環境，把路留給弱勢用路人。

我國許多最美的風景，卻是讓行人、高齡者、身障者、帶著子女之家長寸步難行的噩夢，道路設計留給了綠化帶，過寬車道，但卻吝嗇留給行人，這樣工程設計，人本交通何在？

尤其是車道設計過寬，不只容易造成行人穿越困難，更促使駕駛人高速行駛，因此車道應瘦身，而瘦身後的空間應還給行人。

相較起美國曼哈頓，再貴的地價，都要把路留給弱勢用路人，保障人行道以及自行車等，絕對不會委屈行人。

相較之下我國更顯汗顏。道路設計常以汽車優先考量，人行道常欠缺，即使有騎樓、人行道也多常被占用。

顯示我國行人在工程設計和法規管理完全忽略，這過去可以說是歷史共業，有些說是涉及營建署管轄，因此我要求交通部應加速與營建署共同研擬相關規定。

最後我提出兩個優先，分別是安全優先、弱勢優先，國家花了大量經費用於前瞻計畫等建設，人行的安全，各項建設與計畫都不能忽略。

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)