【愛傳媒黃珊珊專欄】這幾天警察局的風波很多，中央警政署展現雷厲風行的氣勢，周二主動撤換松山分局長後，4月29日晚上又要求台北市警察局長與松山分局長交出手機與測謊，但我的疑問是：警政署如果要調通聯記錄，何須交出手機？

警察局長與松山分局長確有督導不周責任，但有沒有證據證明他們涉及違法、施壓、關說，現在就未審先判，毫無章法！

29日我曾與署長通電話，主要是因為北投分局的事，表達市府立場很明確，毋枉毋縱，查明真相後、嚴懲不貸，但也不能未審先判，更何況，刑事訴訟法上的無罪推定原則應該適用所有人，包括警察與公務員！

台北市警察局已經出面回答沒有他人涉及不當關說施壓，我們的立場也是一樣，誠實以對，相信部屬。沒有基層員警的信服，沒有民眾的信任，任何職稱，職位都是假的，前面已經犯錯，就不能一錯再錯，讓警察的公信毀於一旦。

誠如柯文哲市長說的，如何保護警察可以安心執法，是政府的責任，整個事件的來龍去脈要詳細查明後給社會交代，現在既然已經由地檢署調查中，不該是找個人讓大家獵巫。

這個所長是犯錯了，他的長官都應該負督導不周責任，但有人繪聲繪影傳言一堆，警察就要斬雞頭發誓，絕非正辦！警察每天最重要的工作是維持治安與保護人民的安全，警察如果無法安心工作，絕非人民之福！

作者為台北市副市長

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(中時新聞網)