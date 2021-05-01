大陸國家網信辦、工信部、公安部、國家市場監管總局日前聯合發佈的《常見類型移動互聯網應用程序必要個人信息範圍規定》於5月1日起正式施行。規定明確了地圖導航、網路約車、即時通信、網路購物等39類常見APP的必要個人信息範圍。

大陸網信辦網路數據管理局表示，為了規範APP個人信息收集行為，解決當前超範圍收集、強制授權等突出問題，四部門聯合制定出規定。

規定明確的39類常見APP，覆蓋了大眾衣食住行、學習工作等日常生活的主要方面，基本涵蓋了當前網民的普遍訴求。同時，針對當前新技術、新應用違法違規收集使用個人信息問題快速增長的趨勢，規定將小程序、預置軟件等均納入了管理範圍。

規定在明確APP基本功能服務和必要個人信息範圍的基礎上，要求APP運營者不得因用戶不同意收集非必要個人信息，而拒絕用戶使用其基本功能服務。在保障APP正常運行的同時，規定還保障了用戶對APP基本功能服務的使用權，以及對收集使用非必要個人信息的知情權和決定權。

規定正式實施後，應用商店等分發平台應當按照規定對申請上架的APP進行審核，不符合規定要求的不予上架；對已上架的APP進行復核，不符合規定要求的應當予以下架。

(旺報 )