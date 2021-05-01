一名女子為了愛貓在桃園市龜山區買了一個貓跳台，沒想到紙箱內卻「附贈」一隻大老鼠和剛出生的小老鼠，把她家搞到又髒又亂。她PO網後反遭店家指控她作假，害她被網友罵「賤女人」，還對她提告妨害名譽，最後檢方不起訴，她也提出監視器畫面還原事實。不過，店家卻表示女子對他們的要求越來越多，怎麼幫都幫不完，非常無奈。

女子去年1月在臉書社團「爆料公社」發文表示，到龜山區萬壽路二段的幸福X菓寵物店，花999元買了一個貓跳台，但打開卻跳出一隻大老鼠，仔細一看紙箱內竟還有剛出生的小老鼠，「真的是嚇的我魂飛魂散！我到現在手還在發抖！」

據《蘋果日報》報導，老鼠在女子家廚房大小便，連流理台的木心板都被鼠尿滲入，臭氣燻天！餐具內也都有老鼠屎，讓她花了近10萬元換新。店家看到PO文後與她聯絡，說要找人去幫忙抓老鼠；女子則提出「消毒、恢復原狀」的要求，但女子指控店家抓到老鼠之後態度大反轉，不僅不聞不問，還在網路發文帶風向攻擊她、對她提告。

女子委任律師表示，幸福X菓寵物店稱女子是專「商業間碟」，為了同行的競爭對手而特地破壞名譽、誣陷，所以告她妨害名譽。但律師表示野生老鼠會四處逃竄，不可能由人力讓牠們乖乖的待在紙箱等到半夜才竄出，依照常理，女子也不可能讓老鼠把家中搞成那副德性，更何況女子家中監視器還錄到了老鼠從「包裝完整的紙箱」內跑出來的畫面。

女子被店家在網路上攻擊，造成大批網友跟友辱罵她「賤女人」、「下地獄」、「不得好死」、「不要臉」，導致她身心受創、需要到身心科求診。檢方最後不起訴她，她收到處分書才經由內容發現，當初店家派來抓老鼠、假意取得她信任的「林店長」就是老闆，對方一直在說謊。

但店家不提在網路指控女子是間諜一事，反表示一直都承認老鼠來自店裡、很有誠意、第一時間就去女子家處理，並表示對女子越來越多的要求感動無奈，怎麼幫她都幫不完，希望這件事到此結束，更對女子喊話，叫他不要利用媒體來誤導網友。

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(中時新聞網)