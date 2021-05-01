名人堂球星羅伯托阿洛馬(Roberto Alomar)近日惹禍上身，一位女員工幾個月前投訴阿洛馬涉嫌在工作場所性騷擾，本周末調查結果出爐，藍鳥、大聯盟同時宣布將阿洛馬開除！阿洛馬自2017年以來擔任藍鳥與大聯盟的特別顧問。聯盟總裁曼佛雷德(Rob Manfred)聲明將他列入黑名單。

「今年稍早根據我辦公室的要求，對此案啟動了獨立調查，檢視所有證據之後，我認定阿洛馬違反了MLB規定，終止他的顧問合約，列入拒絕往來名單。我們感謝那位勇敢站出來的人。」

現年53歲的阿洛馬被投訴在2014年有職場性騷擾行為，實際上他做了什麼外界並不清楚。阿洛馬聲明稿表示「震驚、失望」，他理解以現在的氛圍，大聯盟必須與他切割，同時他拒絕在法庭外評論此案。

阿洛馬來自波多黎各的棒球家族，他哥哥桑迪阿洛馬(Sandy Alomar)是前印地安人隊明星捕手，他們的父親老阿洛馬(Sandy Alomar Sr.)曾是天使隊球星。父子3人只有羅伯托阿洛馬進入名人堂，他最著名的戰績是在1992-93年幫助多倫多藍鳥完成世界大賽2連霸。90年代以來除了紐約洋基1998-2000年的3連霸，僅有藍鳥成功衛冕。

唯一慶幸的是阿洛馬保住了名人堂頭銜，美國棒球名人堂聲明：「我們對此事感到震驚且悲傷，當阿洛馬在2011年被棒球作家協會選上時，他是夠資格的。名人堂至今認可他的貢獻，將會繼續保留他在名人堂的牌匾。」

(中時新聞網)