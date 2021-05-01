台灣防疫成功，全球有目共睹，豈料日前卻有台灣網紅偕俄國女友，在新冠肺炎疫情延燒的敏感之際，異想天開拿油彩在臉上彩繪「藍色假口罩」，再公然走進印尼峇里島某超級市場閒逛，自以為幽默的惡搞影片曝光後，隨即引發印尼當局和當地居民震怒，昨（30）日宣告「不遵守印尼法律和法規的外國人，將面臨驅逐出境的制裁。」

台灣網紅林啟晨與俄國女友，臉畫假口罩硬闖峇里島超市，遭印尼驅逐出境。（影／YouTube_ABC Mundial TV）

據印尼《Bisnis》報導，峇里島法規外國人不配合配戴口罩，初犯可判1百萬印尼盾（約2千元台幣）罰款，再判可遣送出境，想不到在美國小有名氣，YouTube坐擁340萬訂閱的32歲台灣網紅林啟晨（Josh Paler Lin）卻明知故犯，與25歲俄國女子萊亞．阿薩克（Leia Se asak）在巴薩一間超市大開防疫玩笑。透過影片可以得知，起初他們先被警衛以「沒有戴口罩不能入內」的理由攔阻，接著興致勃勃跑回車上，拿出藍白雙色顏料，得意的於臉上畫出假口罩，事後林啟晨還跟阿薩克討論戰術，要女友絕不能開口講話，以免穿幫。

台灣網紅林啟晨與俄國女友，臉畫假口罩硬闖峇里島超市，遭印尼驅逐出境。（圖／翻攝YouTube）

畫面來到下一幕，混進超市的兩人，順利躲過超市警衛及路過購物民眾的目光，大家都沒注意「假口罩」的存在，不過正當林啟晨與阿薩克孜孜竊喜時，終於有一名正義女子出面詢問「你是不是沒戴口罩？」結束這場拿大家健康開玩笑的鬧劇。

消息一出，隨即引來當地人不滿，印尼法律和人權部峇里島地區辦事處公室負責人馬尼胡魯克（Jamaruli Manihuruk）昨日也回應，林啟晨跟萊亞·阿薩克在接受Covid-19檢測後將被驅逐出境，離境前，兩人會被安置在移民辦公室的拘留所內。至於拍攝Kuso片竄紅的林啟晨，事後也在IG道歉，稱自己「是為了娛樂大家，因為我是個內容創作者，我的工作就是娛樂大眾。然而，我並未意識到我所做的事情，會得到那麼多負面評論。」同時將這段不良示範影片刪除。

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防範新冠肺炎，肥皂勤洗手、必要時戴口罩、避免食用生肉及生蛋、少去人多的場所、避免接觸禽畜類動物！

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※ 免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)