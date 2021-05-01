民眾黨立委高虹安（右二起）、賴香伶等人27日舉行記者會，針對改善勞工工作處境，提出勞保要改革、非典要保障、低薪要改善、工會要強化、勞動要安心等建議。（資料照）

今(5月1日)為勞動節，但民眾黨日前則提出勞保改革、低薪、非典型工作者、工會要強化、長照安排假等「勞權五缺」，呼籲蔡政府拿出具體作為，不能只是光喊口號。對此，入口網站《yahoo奇摩》昨起(4月30日)針對「你認為今年台灣的勞動權益有沒有提升？」進行調查，截至今上午9時許，已有超過3.2萬人投票，其中有53.4%網友認為「沒有提升」、21.4%為「有些提升」、8.4%為「提升很多」，另有16.8%為不知道和沒意見。

蔡英文總統今在臉書發文提到任內勞工政策的政績，表示勞工支撐起台灣的經濟，這幾年來，政府也完善法制、加薪減稅，努力挺勞工，包含通過勞工職業災害保險及保護法、陸續完成勞動事件法及中高齡者及高齡者就業促進法的立法、基本工資連續五年調升，22K正式走入歷史等。她也提醒大家，拚經濟的前提是維持著防疫表現，面對疫情變化都不能掉以輕心

民眾黨4月27日則在臉書粉專提到，台灣企業投資五缺，政府煞費苦心協助解決，但卻對台灣勞工低薪、高工時困境卻視而不見，果真勞工是「蔡政府心裡最軟的一塊」，呼籲執政黨應針對勞權五缺積極改革，別再讓低薪成為國恥，讓勞工在不安全的環境下工作，且蔡政府要拿出決心和魄力，不要只是嘴上說說。

而《yahoo奇摩》昨起針對勞動權益進行網路民調，投票時間至5月5日止，其中有關台灣的勞動權益有沒有提升一事，有逾半網友認為沒有提升；另關於「你覺得台灣的基本工資（月薪24000元、時薪160元）太高或太低？」截至今上午9時許，有36.8%網友認為太低、30.9%認為算低、15%認為適中、不知道和沒意見為13.6%、2.1%認為算高，至於認為太高的網友則有1.6%。

截至1日上午9時許的網友看法。(取自yahoo民調頁面)

不少網友認為台灣基本工資算低。(取自yahoo民調頁面)

(中時新聞網)