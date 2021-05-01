民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉及販毒、詐欺遭法辦，而其過去誇張行徑也一一被爆出，更被爆出2016年曾擔任蔡英文台北市競選總部顧問，引發各界關注。國民黨立委鄭正鈐痛批，蔡今年1月底出席警政署署務會報時，曾說反毒是政府的第一要務，如今趙案成蔡的最大諷刺，要求蔡應向國人道歉。

趙介佑爆警局見入監友「嘻笑拍照還po網」 北投分局被記者問到啞口無言

鄭正鈐昨日（4月30日）在臉書發表文章《民進黨的黑與毒，蔡英文應向國人道歉》，文中表示，被媒體評價為「地方治安毒瘤」的趙介佑曾為民進黨台北市黨部的黨代表，亦曾是2016年蔡英文總統台北市競選總部的顧問，現不但涉及販毒、詐欺還濫用特權。

鄭正鈐質疑，趙介佑不但是警方列管在案的北聯幫成員，曾當街開槍遭逮，有槍砲、毒品、詐欺等前科，更誇張的是警方去年偵辦電信詐欺案，往上溯源時發現趙涉案，趙被爆出居然可以拿到羈押庭筆錄，直接找上北投警分局興師問罪。如果背後沒有特權勢力支撐，不到30歲的趙何以如此行事囂張？趙被爆出多年來的違法惡行，但民進黨卻長期無視，沒有任何處置，這難道不是縱容？

對此，鄭正鈐強調，蔡英文今年1月底出席警政署署務會報時，要求警政署落實打擊犯罪，包括反毒、掃黑、打擊詐欺。諷刺的是，這位曾為是民進黨台北市選對會主委，有權決定民進黨台北市候選人的趙介佑，上述的犯罪行為，他一個人全包了，可謂對蔡的最大諷刺。鄭要求，面對民進黨的黑與毒，蔡應向國人道歉。

(中時新聞網)