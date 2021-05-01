沒想到老鷹明星後衛崔楊好不容易提前傷癒復出，迎來的卻是老鷹的慘敗！提前克服左腳踝扭傷宣告復出的崔楊，雖在1日攻下全場最高32分，其中光在第3節獨拿16分，仍然無法改變老鷹終場104比126不敵七六人結局，苦吞難堪3連敗。

崔楊上月22日出戰尼克扭傷腳踝，當時預估至少缺席兩周，他卻不到10天就告歸隊，無非是想幫助老鷹爭取東區更高席位，可惜面對陣容完整的七六人，老鷹第2節完全崩盤，打完上半場就落後19分，無論崔楊第3節怎麼飆分也沒用。

好不容易先發全員健康出賽的七六人，全隊7人得分上雙，令人意外的是，得分最高的是替補中鋒「魔獸」霍華19分，恩比德、班西蒙斯與托必亞斯哈里斯各拿18分，米爾頓13分，賽布爾10分，七六人目前42勝21敗穩居東區第2。

老鷹除了崔楊，得分次高的是賈林納利的16分，歐康烏12分，卡培拉11分、15分，柯林斯也有11分，只是目前老鷹仍有杭特、波達諾維奇、雷迪許、胡爾特等傷兵，儘管他們排在東區第5位置，後面緊追的塞爾提克與熱火都只剩半場勝差。

(中時 )