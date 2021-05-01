台灣少子化問題嚴重，去年生育率是全球最後一名，結婚率也創下11年來最低，卻有群男性在苦苦追求結婚對象，台北市一家婚友社看準「幸福商機」，找來許多長相精緻、身材窈窕的直播主和小模當「約會槍手」，男會員繳交一年3萬至12萬元不等的會員費，並苦練才藝想得佳人一笑，孰料一轉身就被封鎖，讓男會員直呼婚友社根本是變相「詐騙集團」。

據了解，該公司成立約5年，主打專屬戀愛顧問和多元聯誼配對活動，臉書上常貼出會員們野餐、出遊和做手拉坏的甜蜜畫面，不時還會看到成功配對的婚紗照，許多單身男性因此趨之若鶩，甘願付出每年3到12萬元不等的會費加入，原本期望自己能走上紅毯、步入幸福的殿堂，最終卻成為一場騙局。

新竹科學園區工程師麥可（化名，32歲）表示，他的工作環境單純，雖然已年過而立之年，至今只交過1任女友，家裡人都期望他早點結婚生子，他無意間看到該婚友社的廣告，心動之下選擇加入，除了每年的3萬元會費之外，每次與女生排約會還得另付300元，他前後認識6個女生，期望卻成為一次次的失望。

「那些女生好像是另個世界的人，離開婚友社就找不到人。」麥可提到，來約會的女孩子多半外型姣好、身材婀娜，多半自稱在做服務業或公司行政，卻有許多人其實是在當直播主和網紅，雖然都會與對方留下聯絡方式，但離開婚友社後便立刻失聯，他原以為是自己的問題，為博得佳人歡心還做許多努力。

新竹工程師麥可為了搏佳人歡心而學習各種才藝，卻頻被排約的女會員封鎖。（圖／讀者提供）

麥可表示，為了與在婚友社認識的女生約會，還特地去學變魔術和折氣球等才藝，多數女生在排約時間都與他相談甚歡，但離開後照樣秒被封鎖，他詢問其他男會員，發現大家竟然都同病相憐，近百名男會員都有相似遭遇，因而懷疑婚友社是另找槍手敷衍他們。

「拿大家的幸福來騙人，這比詐騙集團更可惡。」麥可說，男會員們多半是希望能找到相知相惜的另一半，卻成為婚友社利用的目標，希望有相關單位可以管控這類單位，別讓愛情成為合法詐騙的理由。

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(中時新聞網)