台北市某婚友社遭控找來相貌姣好的網紅當作「槍手」，敷衍上門約會的男性會員，該婚友社女會員張小安（化名）表示，她起初是因想玩手拉坏而加入，卻因外貌條件優渥而被婚友社遊說當成「約會工具」，還意外從其他人口中得知「槍手」真相，讓她痛斥婚友社時在「太無良」。

據了解，張小安工作穩定，平時也有運動習慣，特別喜歡潛水，因此擁有曼妙曲線和陽光笑容，她偶然在社群網站上發現該婚友社廣告，邀請單身男女一起去鶯歌玩手拉坏，張小安一時心動而加入，卻因此成為婚友社的約會工具。

「一天就幫我安排3、5個男生約會，假日的時間都被佔滿。」張小安提到，女會員參加聯誼活動免費，條件是要接受婚友社安排的約會，但每次約會時間要一小時，時常一天有多人「輪番上陣」，其寶貴的假日都被婚友社佔滿，讓她難以忍受。

張小安表示，她曾與名富二代相談甚歡，2人也有過私下約會，而該位富二代自訴曾在婚友社遇上「真命天女」，但表白的時候卻被拒絕，對方那名女生才坦白自己是「槍手」，並早已有穩定交往對象，不忍心讓富二代傷心才吐露實情，百轉千折的劇情讓張小安聽完傻眼，也讓她看清婚友社的真面目。

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(中時新聞網)