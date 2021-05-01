八點檔劇情真實上演！一名女網友發文說，婚後與公婆同住，上班要用的文件放在家裡忘記拿，趁著午休結束趕緊返家取，結果打開家門卻看見公公與小三在沙發上翻雲覆雨，事後公公更私訊她保密，讓她十分苦惱，引起網友熱烈討論，不少人為原PO拍手叫好，直呼脫離公婆搬出去的日子來了，讓公公出頭期款買房，以免在家不小心說溜嘴。

一名女網友昨在臉書社團《靠北婚姻2.0》發文表示，她和公婆同住，某天急著出門，到公司以後卻發現不小心將一份文件忘在家中，因此當天下午2點左右臨時跑回家拿，結果一打開門卻看見公公「翻雲覆雨」的畫面，但仔細一看，激情對象卻不是婆婆。

女網友透露，意外撞見公公偷情後，對方瘋狂傳Line求她裝作沒看見，讓她不知道該如何是好。貼文引起討論，不少網友笑說買房的機會來了，「要是我就會說：唉！我真是難為，買個房子讓我搬出去吧」、「叫他出頭期讓你買房，以免在家不小心說溜嘴」、「回公公最近手頭有點緊，家裡開銷大，怕壓力一大就跟婆婆亂說話」。

另也有網友直呼，沒什麼好煩惱的，直接告訴老公，看對方想要怎麼處理，何必讓自己夾在公婆中間難做人？「跟妳老公說，讓他去傷腦筋，事主是他爸啊」、「把Line給老公看，老公的家事老公解決，此時此刻，你關係怎麼好也不過是外人」。

(中時新聞網)