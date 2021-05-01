據日本放送協會(NHK)報導，日本宮城縣當地時間1日上午10時27分(台灣時間9時27分)發生規模6.6地震。震央位於宮城縣沿海，深度約60公里。報導指出，目前還未傳出災情，且暫無發布海嘯警報之必要。不過，這是自3月20日宮城縣沿海發生規模6.9地震以來，宮城縣首次偵測到最大震度5以上的地震。

根據日本氣象廳公布資訊，這起地震規模6.6，包括宮城縣大崎市、湧谷町、石卷市，最大震度皆達5強；青森縣、岩手縣、宮城縣南部、福島縣震度，最大震度則在5弱附近，秋田縣、山形縣、茨城縣震度則在4左右。

不過，美國地質調查所(USGS)則測得規模6.8，深度47.3公里，震央位於北緯38.2度，東經141.6度。

受地震影響，東北─北海道新幹線暫停各班次、路線營運；不過，東京站與大宮站之間的路線已確認安全，已依序恢復營運，而大宮與新青森站之間將持續暫停營運，並展開安全查核。

由於福島也能感受到地牛翻身的威力，東京電力公司隨即針對福島第一核電廠進行檢查；隨後表示，福島縣大沼町和雙葉町的第一核電廠沒有任何異常，將持續巡邏以策安全。

宮城縣大崎市政府市政廳的警衛表示，地震讓整個市政廳左右且上下搖晃約30秒，「它一直在晃動」。另外在石卷市市政廳的1名聘僱人員，則表示先聽到一陣轟隆隆的聲響，隨後便感到20秒的劇烈晃動。

仙台市青葉區的民眾則指出，地震當下感受到整棟建築物上下搖晃達30秒左右，懸掛在天花板上的吊燈也激烈晃動，所幸仙台建築有抗震結構，沒有傳出災害。

東京大學地震研究所教授古村隆史警告，從地震深度來看，這次震源位在在板塊邊界附近。過去幾十年以來，這是地震活躍地帶，如今年3月20日發生規模6.9地震，1978年宮城縣沿海也發生規模7.4大地震。在接下來一周內，還可能發生5次甚至更多的地震，民眾應小心防範。

(中時新聞網)