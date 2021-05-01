本名王相軍的大陸網紅「西藏冒險王」去年底在旅途中失足墜冰川身亡，享年30歲，事發後各種流言層出不窮，其中一個說法是王相軍跟朋友起口角，才慘遭殺害。昨(4/30日)大陸警方公開驗屍解剖報告，表示確認王相軍的死因是意外落水後溺水身亡，排除他殺嫌疑。

熱愛冰川環境的王相軍先前常在微博分享到冰天雪地冒險的美照，被網友稱為「冰川哥」。去年底他和友人從拉薩出發，還帶著愛犬「土豆」，本來計畫探訪嘉黎縣依噶冰川瀑布，進行為期10天的考察，未料在拍照過程中發生意外，友人表示王相軍踩到岩石上的暗冰，因此不慎滑入河道，朋友來不及救他起來，王相軍就消失在河中，今年3月，王相軍的遺體才被尋獲。

警方公開驗屍報告結果。（圖／翻攝自頭條新聞微博）

網上當時傳出一段影片，可聽到旁人喊：「別說話，他死就死」、「好重啊，這傢伙，還在流血」，質疑王相軍是被人殺害。昨《頭條新聞》轉發大陸警察的驗屍結果報告，表示該局按照法定規定經家屬辨認、DNA比對後，確認死者是王相軍，之後在嘉黎縣人民檢察院依法監督和王相軍家人及所聘請的法醫見證人全程見證下，對王相軍遺體進行了解剖檢驗。

警方表示：「綜合檢驗鑑定結論和調查情況，確認王相軍系意外落水後溺水高墜（墜落瀑布高度約29米）死亡，排除他殺」，盼此結果能平息外界對王相軍的死因謠傳說法，也希望網友別再造謠，並提醒其他愛好探險的民眾，出遊時務必安全第一，珍愛生命，遠離危險。其他網友則說：「同伴也真是，被冤枉了怎麼久，真的也是夠慘的」、「願王相軍一路走好！來生不僅還做冒險王，還做科學的探險家！」、「相信警方，既然已經調查清楚大家就不要再質疑了，警察不比你會查案？！」、「早就知道會是這個結果，但依然不信」。

(中時新聞網)