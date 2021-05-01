南京一名女網友日前抓包男友與公司女下屬車震，當場目睹男友脫下褲子，女下屬跪在兩腿間「吞吐」，被抓包後瞬間嚇得急忙「擦嘴」，更讓女網友傻眼的是，男友事後竟然狡辯說，當時正與女下屬談論公事，不小心菸頭掉入褲襠裡，女下屬緊急幫脫褲滅火，才會被女友誤會。

這名女網友抓包男友與女同事車震，火冒三丈，氣得將抓姦影片ＰＯ上網，並寫著：「男朋友約X在車裡被我逮著了，歡迎各位同行轉發，剷除渣男，匹夫有責」。女網友透露，男友是金融圈工作，車內女子是男友的下屬。

影片畫面可見，女網友趁男友與女下屬正全心投入歡愉之際，突然打開車門捉姦，當時男友坐在車子後座，褲子脫到膝蓋旁，女下屬則跪在男友雙腿間，看到車門被打開嚇得頻頻用手「擦嘴」。

女網友看見眼前的一幕對男友說：「你讓我太失望了」，男子當時一臉呆滯，啞口無言，趕快把褲子穿上，女下屬則是邊擦嘴邊擦手，然後輕聲說：「我們沒幹什麼！」。

劈腿男遭女友抓姦車震後， 發出澄清文強調，當天是在車內教導女下屬與客戶的談判技巧，過程中不小心將菸頭掉褲襠裡，女下屬見狀，急忙幫脫褲子滅菸，此時正好女友打開車門才會發生誤會，請大家不信謠、不傳謠。只是，成年人一看畫面就知道2人在車內做愛做的事。

(中時新聞網)