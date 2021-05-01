縣府在16處旅遊服務中心，貼心提供打氣筒及簡易修車工具，讓騎士在慢遊過程中，人、車一體保持最佳狀況。（金門縣府觀光處提供）

16處旅服中心分布於大、小金門遊憩據點，提供車友「吃、住、買、玩、賞、行」6大旅遊需求。（金門縣府觀光處提供）

2021年是自行車旅遊年，以建構「金門低碳示範島」為目標的金門規畫5條路線，迎接遊客穿越古樸小鎮、文化古蹟，在通幽曲徑遇見網紅景點，來一趟慢遊、漫遊的鐵馬「騎」跡新體驗。

縣府觀光處長丁健剛說明，新規畫的5條自行車路線涵蓋大、小金門5鄉鎮，包含「金城鎮-歷史古蹟線」、「金湖鎮-湖光山色線」、「金沙鎮-花香綠意線」、「金寧鄉-戰役史蹟線」、「訪古尋幽，環島烈嶼」，以最友善的自行車路網串聯，引領車友輕鬆騎乘，穿梭巡禮小鎮，漫遊欣賞沿途美景，也深入體驗聚落人文風情。

縣府在16處旅遊服務中心，貼心提供打氣筒及簡易修車工具，讓騎士在慢遊過程中，人、車一體保持最佳狀況，不用擔心鐵馬故障掃了遊興。

這16處旅服中心分布尚義機場、水頭碼頭、九宮碼頭、金城車站、山外車站、沙美車站、莒光樓、金城民防坑道、總兵署、同安渡頭、獅山砲陣地、林厝電瓶車、后湖、柳營營區、西洪營區、陽明營區。 自行車旅遊相關資訊可查詢〈金門行動旅服系統〉內容整合「吃、住、買、玩、賞、行」6大旅遊需求，以及在地各類店家服務，提供悠遊金門更多創意玩法，旅遊行程更盡興。

(中時 )