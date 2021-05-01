報稅季來了，今年免稅額、扣除額持平，僅納稅人權利保護法保障不課稅的「基本生活費」調升，估有27萬戶多口之家受惠減稅；最大變革在新開放手機、平板報稅，並新增行動電話登入方式，行動裝置一舉成報稅要角。

2020年個人綜所稅申報今天起跑，可掌握5大重點，快速掌握變革、安心完稅。

一、報稅季4大關鍵時間點一次看

1.今年申報期：5月1日（週六）至31日（週一），網路申報從5月1日零時起至31日24時止。

2.國稅局加班時段：5月3日（週一）、25日（週二）、26日（週三）、27日（週四）、28 日（週五）、31日（週一）中午；其餘上班日中午，視情形彈性調整加班。5月31日延長開門至晚上7時。

3.網路申報檢附資料送交時間：6月10日前寄送至就近國稅局。

4.主要退稅時程：第一批：今年7月30日網路申報，稅額試算線上登錄、電話語音回復，以及5月10日前向「戶籍所在地」國稅局申報的人工、二維條碼案件及稅額試算書面回復確認案件。第二批：今年10月29日5月10日前向「非戶籍所在地」國稅局申報的人工、二維條碼案件及稅額試算書面回復確認案件，以及5月11日至31日的人工、二維條碼申報及稅額試算書面回復確認案件。

二、善用科技再出門，安度疫情之下報稅月

疫情尚未解除，有上國稅局需求民眾，記得保持社交距離、戴口罩，配合國稅局引導，部分國稅局進入室內將要求實名制，以利防疫追蹤。為降低群聚，出門前記得先上國稅局網站「線上預約取號」，在家查看叫號進度，等快輪到再出門，若過號等3組即可排上。

台北國稅局：http://queuesystem.ntbt.gov.tw北區國稅局：http://e.ntbna.gov.tw中區國稅局：https://happygo.ntbca.gov.tw南區國稅局：https://ntbsa-tax.mi-great.com.tw/高雄國稅局：http://59.125.129.136/

三、納稅人權利保護法保障不課稅金額增至18.2萬，多7000元，歷年調幅最大。

今年免稅額、扣除額均與前一年持平不變，稅負增減主要看去年所得變多變少，或適用扣除額的項目變化，僅多口之家相對可能受納稅人權利保護法保障不課稅金額調高而受惠減稅，估全台將有27萬戶受惠。

納稅者權利保護法保障國家不可對民眾「維持基本生活所需的費用」課稅，標準依照主計總處最近一年全國每人可支配所得中位數的60%計算，去年金額為18.2萬元，一次增加7000元。

假設是原本報稅就因受惠「基本生活費」降稅的四口之家，在所得變化不大前提下，隨保證不課稅金額每人提高7000元，4人合計就是2.8萬元，若適用稅率為5% ，今年可省稅1400元，若適用稅率為12%，則可省稅3360元。

四、用手機、平板也可報稅，首創行動電話登入，線上報稅身分驗證方式增至6種

今年使用手機、平板，免下載APP，以瀏覽器連上財政部電子申報繳稅服務網（https://tax.nat.gov.tw/）即可報稅，進入官網後點選右下角「按我報稅」的圓形圖示，或綜所稅申報，再選擇「手機版」報稅。

不過，其中手機報稅在申報時，除電話、地址及退稅帳戶外，不能修改或增訂其他資訊，也無法上傳相關證明文件，最適合不需編輯修改申報資料的民眾使用，同時也不支援現金、票據、晶片金融卡、行動支付繳稅。

五、還有一項首創的報稅神器行動電話認證登入方式，免讀卡機、免健保卡、免自然人憑證，只需輸入電信業者、手機門號、身分證字號及健保卡卡號（正面左下方）等4項資訊就能登入並下載所得資料進行申報；不論手機、平板報稅，或是電腦線上、離線版報稅均適用。

但有幾項限制，首先必須是本國納稅義務人親自申辦的門號，並限個人月租型門號，申報時必須關閉WiFi 、使用4G或5G行動網路。（編輯：郭無患）1100501

(中央社)