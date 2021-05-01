Dame Lillard making free throws: pic.twitter.com/f1atSdCMOf — Portland Trail Blazers (@trailblazers) May 1, 2021

看來光靠厄文一個人領軍，籃網想贏球還是很難！儘管厄文攻下全隊最高28分，可惜面對利拉德、紐基奇兩名拓荒者主力攜手攻下55分，身為地主的籃網，最後以109比128慘遭拓荒者修理，無奈中止4連勝，跟東區第2七六人之間勝差只剩半場。

由於哈登、杜蘭特兩大主力宣告傷退或輪休，籃網上半場還能依賴厄文火力苦撐，來到下半場卻遭利拉德、紐基奇、鮑威爾等拓荒者火力猛轟，雙方差距轉眼變成兩位數差距，來到最後3分26秒，拓荒者已經領先19分，籃網只好放棄。

利拉德拿到32分、9助攻與7籃板，紐基奇也有23分、11籃板，鮑威爾19分，安森尼15分，麥科倫與西蒙斯各有10分，拓荒者終於改善面對強隊容易失常的老毛病，目前戰績35勝28敗，位居西區第7，距離西區第6獨行俠0.5場勝差。

籃網除了厄文，得分次高的是傑夫格林16分，麥克詹姆斯15分，喬哈里斯12分，布雷克葛瑞芬11分、8籃板。在中止最近4連勝後，籃網戰績變成43勝21敗，雖然仍居東區龍頭，卻跟七六人只剩0.5場勝差，東區龍頭爭奪戰仍很激烈。

(中時 )