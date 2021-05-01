洋基今天在場上迎戰老虎，終場以10：0大勝對手，今天他們派出王牌投手寇爾(Gerrit Cole)先發，而他也不負眾望投出好表現，最終他投了6局狂飆12K，僅被敲出4安打無失分，自責分率降到1.43拿下本季第四勝，這場比賽洋基打線給他相當大的支援，從首局開始就有得分進帳，寇爾也得以心無旁鶩專注於投球。

Gerrit Cole’s 12 strikeouts tonight pic.twitter.com/9GfBvz7iXr — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) May 1, 2021

首局三壘手厄薛拉(Gio Urshela)率先發出攻勢，敲出左外野方向安打送回壘上跑者拿到首分，第2局外野手弗雷塞(Clint Frazier)再送出左外野方向陽春炮，比數來到2：0，而洋基自此攻勢就沒有間斷，一直到5局都有得分進帳，「法官」賈吉(Aaron Judge)和希克斯(Aaron Hicks)聯手在3、4局攻下7分，賈吉更轟出驚天滿貫炮，幾乎帶走比賽勝利，沒想到第5局歐多(Rougned Odor)再補上右外野方向陽春炮將比數帶到10：0！

AARON JUDGE GRAND SLAM, HIS SECOND HOMER OF THE NIGHT pic.twitter.com/4Y5AEm1Qyf — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) May 1, 2021

看到比數大幅度領先，教練6局結束時也將寇爾換下場休息，飆出12K的他也幾乎鎖定本場比賽的勝投，而比賽到了8局下洋基看起來想繼續得分，一度在一人出局時攻佔前兩個壘包，可惜弗雷塞敲出滾地球造成雙殺未能再添分數。最後9局上洋基派出盧特奇(Lucas Luetge)登板關門，他連續三振三位打者成功拿下勝利。

這場比賽洋基可說是為自己提振士氣，因為他們本季戰績不上不下，也很久沒有拿下如此大分差的勝利，要說本場MVP的話寇爾6局完美投球功不可沒，但打線今天更讓人驚艷，全隊合計敲出15支安打攻下10分，其中就包含5支全壘打，賈吉5打數2安打貢獻5分打點，而他這兩支安打都是全壘打，包括一支驚天滿貫炮，是本場表現最佳打者。

(中時新聞網)