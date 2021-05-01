【LIVE直播】國內疫情擴大延燒 蘇貞昌視察中央流行疫情指揮中心

華航機師疫情延燒，昨日再增3名員工確診。行政院長蘇貞昌今視察中央流行疫情指揮中心，提出4個如果，如果主管有狀況早點告訴醫師、如果醫師多一點驚覺、如果清真寺有實名制、如果舞廳主管要求戴口罩，防疫一定會做的更好。

蘇貞昌表示，世界疫情比以前嚴重，昨天1天全球有90萬人確診，1萬5000人死亡，日本疫情創下新高，韓國現在還在禁止5人以上的集會。台灣雖然做到防疫世界第一，但不能掉以輕心。

對於最近的疫情，蘇貞昌表示，1年多下來難免鬆懈，如果房務部主管知道自己會接觸到每個房間，可以再有狀況時，早點告訴醫師。第一線的醫師，如果能在看到症狀時多一分警覺會更好。

蘇貞昌進一步表示，對於清真寺，集會場所主管如果確實做到實名制、防疫要求，而舞廳這種指揮中心要求一定要戴口罩的場所，營業負責人若確實要求民眾戴口罩，保持應有的防疫狀況，一定可以做到更好。

對於防疫旅館成溫床一說，蘇貞昌表示，防疫需要全民總動員，指揮中心夜以繼日1年多，盡心盡力，難免還是有些場所，有些人員沒有做到位，我們還是多一點鼓勵、加油，也呼籲各界多一點警惕小心，這樣一定會做的更好。

蘇貞昌表示，今日視察指揮中心，是為了給指揮中心加油打氣，希望指揮中心進一步要求各場所機構、地方政府、中央部會的工作同仁都要提高警覺，也呼籲民眾一定要警覺，如今世界疫情比以前嚴峻，不能大意，多一分小心，就能保護自己、保護家人、保護社會。

他也提及，指揮中心一再呼籲大家打疫苗，也放寬了公費對象，希望大家不要因為台灣安全就沒有意願。他也特別請指揮官，就打疫苗的幾類人員中，給予合理的放寬，盼提高打疫苗的意願，形成鼓勵的作用。

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(中時 )