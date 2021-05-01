勞動部近日發函給各大人力銀行，指明不可協助任何企業在台招募人員赴中國就業，並要求全面下架相關職缺，違者最重可處500萬元。國民黨前立委孫大千今早在臉書發文，痛批民進黨根本就是在假藉名目，羅織罪名，真正的目的就是要徹底切斷兩岸之間的交流。

孫大千說，請問民進黨幾個問題：

一、全球化的時代來臨，台灣的年輕世代將會和各國的優秀人才一較長短，不僅僅是中國大陸的工作機會，甚至是全亞洲的工作職缺，都是台灣年輕世代放眼角逐的目標。問題是，民進黨有什麼權利限制台灣下一代一展所長的機會呢？對於有志於去對岸工作的人士，民進黨是要把他們通通都抓起來嗎？

二、民進黨擴大解釋兩岸關係條例，規定台灣的人力銀行公司除了不得刊登廣告徵才外，也明定不得媒合任何企業在台招募人員赴陸就業。問題是，台灣有心赴中國大陸工作的專業人士，難道不會自己在中國大陸的網站上搜尋相關的求才資訊嗎？

三、民進黨強調是為了防止中國大陸為發展半導體產業，對台灣人才進行全面挖角，問題是，如果中國大陸真的有心對台灣的半導體產業展開挖角戰，會蠢到在台灣的人力銀行網站刊登相關的資訊嗎？

四、民進黨實質上是變相的限制了台灣人民在中國大陸的工作機會和職涯發展。問題是，民進黨是保證會替這些人在台灣找到工作嗎？不會又要低薪過勞的去做功德吧？

五、民進黨如果想要把人才留在台灣，真正應該做的是提高薪資水準，改善工作環境。問題是，蔡英文原本說好的「基本薪資三萬元」的夢想呢？原本承諾台灣人民的「最低工資法」呢？

(中時 )