今(5月1日)為勞動節，國民黨立委許淑華一早在臉書送上給勞工朋友的大禮，表示她提案的《勞工職業災害保險及保護法》修正草案於4月23日三讀通過，預計全國最少有33萬的勞工受惠。此貼文曝光後，已有超過4千名網友按讚，有人表示「委員好用心」。

許淑華1日的貼文提到，提案的《勞工職業災害保險及保護法》修正草案於4月23日三讀通過，《職災保險法》將災害預防、補償、重建等規範整合在一部專法，讓勞工職場安全更健全，而且規定所有勞工都必須強制納保，預計全國最少有33萬的勞工受惠。

許淑華進一步解釋，《職災保險法》除了擴大納保範圍，也提高最低投保薪資至基本工資，失能給付最高可以領到144萬元，死亡給付108萬元，能保護勞工，也能分擔雇主風險，勞工若遇到職災就能安心靜養，確實落實職災的預防和補償制度。

不少網友見狀後則是留言表示，「為了地方建設勤於奔走！全年無休！辛苦了」、「辛苦你了，感恩」、「感謝優秀立委們幫我們勞工說話爭福利」、「好用心」、「用心的神力女超人 加油」。

另外，在《職災保險法》三讀通過當天，國民黨立委蔣萬安也曾在臉書發文提到，在朝野立委共同努力下完成立法，讓台灣上千萬勞工的權益保障，更往前邁向一大步，而職保法具有以下的特點，分別是單獨立法、擴大納保範圍、保險效力自勞工到職日生效、加強復工重建機制、完善的職災保險制度。

(中時新聞網)