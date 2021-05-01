JAYLEN BROWN KNOCKS IT DOWN pic.twitter.com/tfxPiohFUA — Boston Celtics (@celtics) May 1, 2021

塞爾提克1日不可思議的逆轉秀，儘管一度落居32分落後，卻靠當家前鋒塔圖攻下生涯新高60分，最後以143比140延長氣走馬刺，塞爾提克除了拿下2連勝，目前34勝30敗戰績也追平老鷹並列東區第5，距離東區第4尼克還有1.5場勝差。

塞爾提克上半場打得荒腔走板，打完上半場，就以48比77大幅落後馬刺，甚至一度落後到32分，可是塔圖下半場開始發威，無論切入或三分球都得心應手，除了他的得分很快突破40分大關，打到末節，更誇張把雙方比數扳成平手。

打到末節最後38秒，塔圖的三分命中，幫助塞爾提克取得127比126首次超前，迪羅薩此時掉球失誤，迫使馬刺只能故意犯規，塔圖最後18.8秒兩罰中1，幸好迪羅薩接著兩罰俱中追平，塔圖的最後一擊選擇中距離跳投沒進，比賽進入延長。

來到最後1分01秒，迪羅薩三分打，馬刺135比134領先，塔圖卻回應中距離超前，隆尼沃克最後31.7秒也投進中距離，可是最後16.7秒，沉默已久的傑倫布朗投進三分球，暫停過後，馬刺竟把球發給對方，塔圖穩穩罰進兩球帶走勝利。

除了塔圖誇張的火力秀，傑倫布朗也拿17分，奈斯史密斯替補拿到16分，史馬特與羅伯特威廉斯各有10分；馬刺以迪羅薩30分最高，穆雷與隆尼沃克各有24分，只是看到自家球隊如此遭到大逆轉，想必馬刺總教練帕波維奇絕對氣炸了。

(中時 )