昨晚（4月30日）18時至22時，江蘇南通市部分地區出現冰雹和大範圍雷暴，全市自動站最大風力超過10級的站點有66個，其中通州灣三友集團達到45.4m／s（14級強風）、海門包場鎮達到39.0m／s、海門東灶港達到38.2 m／s、通州環本農場達到37.9 m／s、啓東東元灘塗達到37.7 m／s；海安城東鎮和大公鎮、通州十總鎮、如東陽光島等地出現直徑1～3公分的冰雹。

極端災害天氣造成了南通市的人員傷亡和財產損失等災情。南通市市域治理現代化指揮中心即時進入戰時指揮狀態，相關領導連夜趕赴現場組織搶險救災。

據統計，截至目前，南通市受災人口3000多人，其中因大樹砸倒房屋、電線桿刮斷、狂風捲入河道等原因，造成11人死亡；因災受傷人口102人，正在組織醫療救治。

因突遇大風，蘇海門漁01728船傾覆，11名船員落水，2人已成功獲救，9人仍在緊張搜救中。受災嚴重地區房屋倒損較多，已緊急轉移安置3050人；多處電力設施受損，經連夜組織搶修，部分已恢復供電；樹木倒伏、圍牆倒塌、車輛受損、熱水器掉落等情況較多，正在清理清障。

目前，大陸官方稱，南通市社會秩序已恢復平穩，生產生活有序。

(旺報 )