警方在陳男的側身包內發現一些毒品與夾鏈袋等證物。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

34歲陳姓男子1日清晨5時許開車違停在左營啟文派出所外，他向警方問路，當警方為他指路時，陳男表情緊張，警方懷疑他可能有酒駕或吸毒。深入盤查後，男子與警方發生推擠，後續在男子隨身包內起獲毒品，依法送辦。

左營警方表示，清晨5時15分許，當時陳男將汽車違停在啟文派出所外問路，警方見男子神情緊張、異常，疑有酒駕、毒駕情事，便依《警察職權行使法》第6條啟動盤查。盤查期間，陳男不斷向車道中央退去，想要離去，並將其原拿在手上的側背包迅速夾藏至腋下，警方立即告知該行為會造成其他用路人的安全，如果持續其行為，將對其實施保護管束。

當時，陳男情緒持續高張，欲逃離現場，警方考慮其安全，上前攔阻。陳男突對警方咆嘯，並揮手撥打員警，造成員警的密錄器掉落地面及嘴唇挫傷，警方隨即上前逮捕，陳男趁隙將其隨身攜帶之側背包丟棄至加油站洗車道中。

警方後續以優勢警力將陳嫌依妨害公務現行犯逮捕，並於現場丟棄之側背包內，起獲一級毒品海洛因1小包、二級毒品安非他命2小包、夾鏈袋1批及毒品吸食器。警方詢後，將陳男依涉嫌妨害公務及持有毒品罪嫌移送。警方呼籲，警方對各類犯罪行為均主動機警查緝，決不寬貸，以維護社會治安。

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(中時 )