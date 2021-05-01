香港歌手李明蔚2012年被診斷出罹患鼻咽腺樣囊性癌，導致臉部癱瘓，五官甚至變位毀容，抗癌長達9年的她，傳出癌細胞擴散，近來更住院抽腹水，還被轉送到療養院，飽受病痛折磨的她透過好友馬浚偉發聲「我依然會努力」，讓所有人大感不捨。

李明蔚日前發文表示再次住院5天，主要為了抽腹水減少肚脹，加上氧氣不足導致呼吸㖔嚥困難，需要長期吸氧氣，醫生甚至更開止痛藥減緩身體的疼痛，由於健康狀況每況愈下，讓她坦言心情相當複雜，目前也已經轉往療養院，雖然想儘快恢復健康回家，但相信上天這樣安排一定有道理存在，也感謝這段時間來自各界的關心。

昨（30日），李明蔚請託好友馬浚偉代發文轉述身體狀況，她表示：「多謝大家的關心，由於身體狀況已經變得比較差，實在沒有辦法再一一回覆大家問候，也多謝你們對我的關心和支持！未來的路會怎樣，我自己都不清楚，不過我依然會努力，希望！」字句透露出不會輕易放棄對抗病魔的決心，強調仍把希望放在明天，樂觀面對的態度，讓許多網友大感鼻酸。

李明蔚託好友馬浚偉代發文轉述身體狀況。（圖／Sarena Li 李明蔚臉書）

對此，網友也紛紛留言打氣：「你用強大的生命力影響其他人，啟發了我很多，真心多謝妳. ，願妳的痛苦能舒緩」、「心想雨過後總會有天晴……明蔚加油 ! 好好休息 !願你平安」、「每次看到妳的消息都會哭，這麼好的女孩子為什麼要受這麼多苦」。

(中時新聞網)