永和環河南路上午發生機車對撞車禍。（王揚傑翻攝）

今（1）日上午7時30分許，71歲顏姓男子騎機車乘載75歲李姓女子行經新北市永和區環河西路往板橋方向，於保安路口左轉時，與對向直行53歲陳姓男子騎乘的機車衝撞，3人重摔倒地不起，陳男的機車疑因漏油當場起火。

警、消獲報到場，迅速撲滅火勢並分別將3人送往雙和醫院及永和耕莘醫院急救，顏男顱內出血、全身多處挫傷，傷勢嚴重，李女左腳骨折，陳男則四肢多處擦挫傷，警方已在調查事故原因，釐清肇事責任。

(中時 )