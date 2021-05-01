永和2機車衝撞起火 1騎士重傷 11:012021/05/01 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 永和2機車衝撞起火 1騎士重傷 訂閱影音： 中時新聞網 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 永和環河南路上午發生機車對撞車禍。（王揚傑翻攝） 今（1）日上午7時30分許，71歲顏姓男子騎機車乘載75歲李姓女子行經新北市永和區環河西路往板橋方向，於保安路口左轉時，與對向直行53歲陳姓男子騎乘的機車衝撞，3人重摔倒地不起，陳男的機車疑因漏油當場起火。 警、消獲報到場，迅速撲滅火勢並分別將3人送往雙和醫院及永和耕莘醫院急救，顏男顱內出血、全身多處挫傷，傷勢嚴重，李女左腳骨折，陳男則四肢多處擦挫傷，警方已在調查事故原因，釐清肇事責任。 彰化青年宅 追加樓高、停車場 桃園18歲雙載機車闖紅燈遭小黃撞飛 墜落大圳1死1失蹤 (中時 ) #機車衝撞 #車禍 #挫傷 #漏油 #永和 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 曾染疫 抗體陽性機師、家屬增至8人 04:102021/05/01 焦點要聞 反對學校建停車場 家長3度抗議 04:102021/05/01 地方新聞 案1120隱匿職業 診所嘆像炸彈 04:102021/05/01 焦點要聞 五一連假 琉球、東港民宿開紅盤 04:102021/05/01 地方新聞 停紅燈忘情「打手槍」示眾 時間管理大師尻上Dcard慘了 08:422021/05/01 社會 溫昇豪演技噴發 《火神》5000萬保險護體 04:102021/05/01 娛樂新聞 開放後僅辦3活動 高巿長官邸使用率低 04:102021/05/01 地方新聞 6個智慧小幫手拯救健忘症 還能助攻記牢人名 03:132021/05/01 健康 諾富特風暴 確診主管搭機捷往返桃園新北 員工到中壢用餐按摩 首爆飯店群聚 足跡深入市中心 04:102021/05/01 焦點要聞 天然氣2連漲貴1成 下月恐再調升 04:102021/05/01 財經焦點 培育台灣體操選手遭抹黑 瑞莎嘆愈努力愈被人恨 04:102021/05/01 娛樂新聞 社會熱門新聞 獨家》黑道招搖投案 警政署欲拔北投分局長 柯文哲悍然拒絕 - 社會 麵店爽夾4樣滷味 客人結帳一看金額嚇傻 - 社會 警政署火速拔北投分局長遭阻 陳家欽：同意調查後再懲處 - 社會 高級旅館員工廁所搞不倫戀 月薪2萬打工妹「早上舔過」下場悲劇 - 社會 【松山之亂】被爆和四海幫打麻將 林志誠嗆網友：別躲在鍵盤後面當小孬孬 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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