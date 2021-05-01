前男網球王阿格西(Andre Agassi)當年與另一位球王貝克(Boris Becker)的大戰以10勝4負作收，在兩人對決之間阿格西先輸掉3場，直到看出了貝克發球動作的破綻。阿格西退休多年後說出這個秘密：「貝克拋球之前會把舌頭伸出來，我看他舌頭的方向就能猜到他要攻哪邊。」

《insider.com》報導，阿格西2017年在訪談時提到貝克發球前吐舌是個大破綻，如果舌頭放在嘴唇兩邊，他就會攻擊大角度；舌頭放中間就是攻擊中線，或直接往對方身上打。

「不能讓貝克知道我看出他的破綻，必須忍住誘惑。」阿格西說他只在重要時刻，有破發機會的時候才抓準貝克的破綻打，其餘時候都要裝傻。阿格西後來親自跟貝克講述這件事，貝克萬分訝異。事實上貝克早就懷疑阿格西異乎尋常的預判能力，他還跟人抱怨過「阿格西是不是會讀心術」。結果阿格西不會通靈，只是反應快又很狡猾而已。

美媒《Bleacher Report》根據統計數字指出，阿格西是網壇史上最優秀的接發選手，他的回擊又重又深，讓對手在發球之後反而陷入守勢，甚至發球不夠強的對手直接自爆。「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)的接發勝率略高於阿格西，不過納達爾大部分戰績來自最適合接發的紅土場地。阿格西在高速的硬地球場打出相近於納達爾的接發勝率，贏下無人可及的621局。此外美國華裔好手張德培也是在高速球場接發的頂尖名將(贏過493局)。

(中時新聞網)