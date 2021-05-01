世界衛生大會（WHA）將在本月登場，今年受新冠肺炎疫情影響，仍採線上會議模式。對於台灣的參與，衛福部長陳時中表示，今年國際上對台灣的聲量有提高，但會不會提案還未定。參與WHA的其中1種方式是由世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞邀請，他今也對譚德塞喊話，呼籲他做出正確的事情。

陳時中今日表示，我們以前常說「Taiwan can help，台灣願意幫忙」，今年大家也知道，漸漸體會到台灣的價值，很多國家都有這樣的呼聲，希望讓台灣進來，和大家一起努力合作，幫忙做一些事情。對於今年WHA的參與，他認為此次國際對台灣的聲量會提高，但會不會提案，則需要密切檢視可能性。

WHA的參與方式有2種，第1是WHO秘書長譚德塞直接發，第2是大會辯論表決。陳時中表示，譚德塞有邀請台灣的權利，不過以他的處境，可能會有點困難，我們還是要鼓勵他，做正確的事情。至於大會辯論表決，這部分的困難度可能會更高。

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(中時 )