太魯閣號49死滿1個月，台鐵大小事故不斷重創社會對鐵路安全的信心，台灣鐵路產業工會今前往行政院陳情，呼籲行政院和交通部傾聽基層民意，由外部專業監理單位督導台鐵日常，而非內部組織調整，先增加一堆主管，對安全沒有幫助。產工上午也在台北車站東3門舉行追思會，悼念罹難者與殉職司機員。

台鐵產工指出，外部監理部分，行政院應記取教訓，參考國外日本福知山線事故及國內華航大園空難後，邀集外部專家成立行政院層級的監理單位，透過專業的安全管理認證公司及運輸同業專家，共同協助台鐵檢視現行的工作流程，設備與人力，增加專職任務型人員共同參與安全管理（SMS）系統，才能從根本上解決鐵路安全系統落後於其他運輸業的問題。

工會認為，國家運輸安全調查委員會屬於被動單位，等到發生死傷事故才啟動調查，應該要有專責單位監督台鐵的日常營運。目前這個工作交給鐵道局，但鐵道局同時也負責工程面，會有球員兼裁判之嫌。

產工強調，內部改革首重與第一線員工共同解決問題，一昧增加內部組織、廠商罰責，而未思考異物入侵的訊息傳送、人力配置、師徒的訓練制度與安全事項的查核機制，更未與第一線同仁產業工會溝通商討改革事項，工會非常擔心未來仍會有事故發生。

產業工會支持安全改革，而運輸安全是要投入成本的，需要內外部專業監理，更要能跟第一線同仁找出問題，從根本解決，但對於政府提出不同營運模式的名詞與改革方案，工會看不出有什麼差別，只是在名稱上做手腳罷了，也看不到新設的重疊科室能如何改善行車安全，對此非常失望。

產工代表劉仲書表示，台鐵的大小安全事故，每天都在發生，內部卻是究責員工「缺乏安全意識、不照SOP操作」，但這是事實嗎？或者應該問，事實只有這樣嗎？人力問題與環境因素都應該去檢討。

劉仲書質疑，對於安全改革，政府的核心解決方案是「組織再造」，但現在進行的「加強內部橫向聯繫」，到底能解決什麼樣的問題，地方本來就有運工機電橫向聯繫會議，定期商討各類事件解決方案，如此換湯不換藥，卻夾帶「改變營運模式」，如此昧著良心做事，真對得起逝去的罹難者嗎？

(中時 )