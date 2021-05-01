許多人習慣用傳訊息的方式聯繫朋友，偏偏有些人常常不讀不回，根本找不到人。星座運勢網站「醬子聊星座」分享，金牛座、獅子座、摩羯座、雙魚座的人最不愛回訊息，很常給人「人間蒸發」的感覺，有事找他常常都不見人影，最擅長搞消失。

▍1.金牛座：手機關靜音

金牛座不是手機不離手的人，他們分給手機的時間有限，因為金牛座並不希望手機會干擾到他們，所以有時候甚至還會關靜音，在沒有必要的情況下遠離手機，這樣就可以專心的做自己的事情，所以他們經常看不到訊息，也不回訊息，想要找到他們很困難。

▍2.獅子座：太忙了

獅子座就是個大忙人，他們經常東奔西走，忙得團團轉，以至於有時候根本沒有注意到手機上的訊息，所以千萬不要等著獅子座回覆訊息，因為他們根本沒時間看手機，或者是太忙了都忘了有這回事，所以真的有事想要找到獅子座很難。

▍3.摩羯座：轉身就忘

摩羯座的記性不太好，他們經常想著某事，結果一轉身就能夠立刻忘記自己剛剛在想什麼，所以有時候並不是他們不回訊息，而是他們真的看完以後就忘了，等到想要回訊息的時候可能已經過了很久。所以如果有急事找他們的話，也不要發訊息比較好。

▍4.雙魚座：不想回覆

雙魚座就真的是不想回覆了，他們是很討厭交際的那種人，希望別人不要來打擾自己，他們也不願意主動親近他人，所以在看到訊息的時候，他們會裝做沒有看到，這樣就可以不用跟對方聯繫了，他們恨不得對方從此都不理自己！

【本文轉載自微信官方帳號「醬子聊星座」（ID：jiangzi066），經作者授權轉載】

(中時新聞網)