外媒爆台灣「全球最危險」？ 趙少康怒嗆蔡英文一句話

最新一期《經濟學人》點名台灣是「地表最危險的地方」（The most dangerous place on Earth），原因是中美關係和台海局勢持續緊張，而台積電負責全球84％頂尖晶片製程，若戰爭爆發損失將難以估計。對此，國民黨立委李貴敏痛批：「當人民不再信賴政府的時候，也就是國家瓦解的時候。」呼籲蔡政府必須重視相關警訊，國安危機不容政府不知不覺。

李貴敏昨日（4月30日）在臉書發表文章《國安危機 不容民進黨政府不知不覺》，文中指出，最新一期《經濟學人》以台灣為封面，標題註明「地表最危險的地方」；另方面，美國學界「棄台論」再起，有學者建議檢討東亞政策，結束對台承諾，言下之意也是希望避免戰爭意外爆發的災難。

對此，李貴敏直言，最近共機密集繞台、南海周邊海域各國軍艦穿梭，似乎向全球暗示了台海危機一觸即發。但問題在於，我們的政府官員對國安危機似乎仍不知不覺、無動於衷，未提供民眾足夠的正確訊息，只知不斷的大內宣麻痺人民，還每天營造大陸「認知作戰」的對立氛圍，讓人難以置信。

李貴敏表示，這已不是國際間第一次發出類似警訊，德國總理梅克爾或澳洲外長近期都提出過類似觀點，憂心台海之間萬一擦槍走火將把全球拖下水，尤其目前兩岸之間缺乏溝通管道與平台，萬一發生誤判，後果沒人承擔得起。這樣的國安問題更不僅限於地緣政治的衝突與軍事緊張，早已蔓延到經濟與產業層面。最近歐盟邀請台積電、Intel、Samsung到歐盟投資，就是擔憂台海危機一旦觸發，萬一台灣沒有辦法供應晶片，將衍生為全球性危機。但至今卻沒看到民進黨政府，有任何回應或部署，顯然嚴重缺乏危機意識。

李貴敏警告，這一連串國安危機，對台灣其實是「非常非常的重要」，呼籲台灣目前處在內憂外患情況下，民進黨政府應該心力放在人民身上，而非只在乎誰能夠執政、掌權、獲得利益；若所有事情全都以政治和私利掛帥，國家的未來何在。不僅如此，李更直言：「當人民不再信賴政府的時候，也就是國家瓦解的時候。」並向執政團隊表示沉痛、懇切的拜託，務必要重視相關國際訊息與人民的需求，切勿以危言聳聽視之。

(中時新聞網)