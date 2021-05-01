昨（30）日，熱門論壇Dcard出現一段43秒虐心影片，一隻不到3個月大的小奶貓，被一對嬉鬧情侶強迫從床上跳下，期間由於小貓年紀還小，疑因害怕而喵個不停，豈料男子聽了非但沒罷手，索性還直接抓起小貓，一股勁的從床上扔下，錄影女子見狀也同樣沒制止，只是笑個不停，疑似虐貓的影片曝光後，隨即點燃網友戰火，加上該幼貓養不到3週就死亡，原PO釋出影片後也忍不住詢問片中飼主陪伴貓咪方式是否恰當，更質疑「貓咪有可能會因為這樣摔造成死亡嗎？」

昨（30）日Dcard出現一段43秒疑似虐貓的影片，一隻不到3個月大的小奶貓，被一對情侶強迫從床跳下不久後重病身亡，引來網友虐貓撻伐。（圖／Dcard）

據Dcard該內容可以得知，一對情侶強迫小奶貓從床上跳下，見幼貓不從，男子最後甚至不顧其恐懼哀鳴，直接把牠拽起來就往地上丟，畫面曝光惹人心疼，加上原PO在文章下方透露，貓咪女飼主後來還在私人IG公布小貓死訊，提到「多多一路好走，謝謝你撐到現在，你努力過我們也盡力了，願你開開心心當個小天使，不痛苦了」，並聲稱小貓永遠是她的寶貝，會永遠放在心裡，「只有我才知道你到底有多聽話多可愛多黏人」，才讓原PO忍不住上網問「貓咪有可能會因為這樣摔造成死亡嗎？」

昨（30）日Dcard出現一段43秒疑似虐貓的影片，一隻不到3個月大的小奶貓，被一對情侶強迫從床跳下不久後重病身亡，引來網友虐貓撻伐。（圖／Dcard）

該文一出，隨即惹怒網友撻伐，許多人痛罵「跳 你怎麼不跳 一直叫牠跳」、「真的很扯，很可惡」、「氣到不行欸無腦欸」，其中還有憤怒的柯南鄉民肉搜女飼主的臉書與IG，發現她在高雄一間茶飲店工作，隨後女飼主便趕緊關閉帳號，請友人到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」代為澄清，直指4月28日幼貓突然身體虛弱、呼吸緩慢，送醫打一天點滴返家後便離世，死因跟床上摔下行為無關，片中男友也只是為了教貓咪下床用貓砂盆尿尿才出手，而且手勁很弱，並未出力。

昨（30）日Dcard出現一段43秒疑似虐貓的影片，一隻不到3個月大的小奶貓，被一對情侶強迫從床跳下不久後重病身亡，引來網友虐貓撻伐。（圖／FB_貓咪也瘋狂俱樂部）

不過這澄清文卻像提油救火，讓網友看了更不爽，怒火持續燃燒的痛罵「妳盡力什麼了？妳男友盡力摔死小貓咪了，妳還笑得出來？好笑嗎？可憐的貓咪，遇到人渣！」「幼貓本來就已經很虛弱了 還丟到床下教他怎麼跳？」「養動物真的不要硬逼牠，牠想跳自然會跳，不是你的事就別管」、「貓咪那麼可愛 還會踩奶... 被他們摔死了 哭啊」、「看到貓死了還可以打一篇廢文就火大」。

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(中時新聞網)