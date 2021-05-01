不少男子會在交友軟體認識新對象，但也可能因此受騙。一名男網友發文表示，他在交友軟體上認識一名妹子，欣然接受對方邀請，到她家裡煮火鍋，還陪妹子去超市買食材，豈料對方假裝沒錢，自己付完錢之後向她討錢，卻慘遭封鎖，他強調，不是自己小氣，而是做人不能這樣。網友看完貼文安慰：「你要慶幸沒遇到仙人跳」。

原PO在《爆料公社》發文呼籲男生玩交友軟體的要小心，有一種女孩她會要你去他家，然後可能要你帶她出去採買，等到要付錢，女方就會假裝沒帶錢，等你付錢後請她還錢，她就會封鎖不理你。

這名男網友解釋說，不是自己小氣，而是不喜歡受騙的感覺，雖然只有2、3千元，但做人不可以這樣，不會覺得良心不安嗎？還強調，女方不是他喜歡的類型，只是單純想找人聊天吃飯「不要說我有意圖才找她這種廢話」。

網友們看完貼文紛紛留言「單純吃火鍋？你要慶幸沒遇到仙人跳」、「不喜歡就不要付錢，付錢了就不要抱怨」，另有內行網友表示，跟女生出去幾千元沒差吧！而且有些女孩本來就是在工作，她會帶你到指定店家買東西，然後退貨跟店家分錢，她賣的是約會，只是沒明講而已」。

(中時新聞網)