范冰冰2018年遭主持人崔永元狂咬陰陽合約，導致她消失了123天，後來才發文認錯，並遭判8.3億罰金（約台幣40億元）。近日鄭爽被舊愛張恒爆料過去也有陰陽合約，還波及其他藝人紛紛註銷工作室，有網友發文要求公開「補稅117億名單」，竟發現范冰冰按了讚，又引來議論，昨(4/30)范冰冰發文，意有所指回應「這個世界本來就不公平」。

「范爺」范冰冰過去貴為一線女星，2018年卻因捲入陰陽合約事件消失多時，期間范冰冰的工作事甚至被媒體直擊清空疑似關閉，同年10月她才發聲明認罪：「我對自己的所作所為深感羞愧、內疚，在這裡我跟大家誠懇道歉」，然這段期間她工作、代言全無，聲勢跌到谷底，2017年她原本答應男友李晨求婚，2019年也因此黯然宣布分手，可說事業、愛情兩頭空，讓人心疼。

網友要求公開補稅名單，范冰冰按讚。（圖／翻攝自微博）

今年初，鄭爽先被前男友張恒爆料代孕棄養，近期張恒又爆出鄭爽過去拍戲也逃稅，採用的方式也是陰陽合約，此消息一出再度引發當局關切，知名編劇趙冬苓更爆料，演藝圈補稅高達117億人民幣，名單中有7、8百位藝人，但只有范冰冰被封殺。

范冰冰發文。（圖／翻攝自范冰冰微博）

有網友對此回應：「希望將范冰冰之後補稅的117億名單公布，不要逮住一個人往死裡搞」，范冰冰則悄悄按讚，似乎對此有苦難言，昨她打破沉默，寫下：「這個世界，本來就是不公平的，當你認為不公平時，你要覺得這些是正常的，當你認為公平時，你要覺得自己是幸運的！——一個朋友常常在我耳邊講的話​​​​」，粉絲回應：「范冰冰的辛苦只有我們粉絲懂」、「姐姐要開心！」、「一個都跑不掉！才叫公平！」、「時間是最好的解答，我們等你。我們陪你。」

(中時新聞網)