「外公過世了，希望哥哥能與我聯絡。」報案人向台中市政府警察局第四分局春社派出所求助幫忙找人，因當年哥哥和他吵架後離家，電話號碼更換斷絕聯繫，現在最疼愛他的外公過世了，希望他能來見阿公一面，警方調閱警政系統等相關資料，終於找到小陳（化名）聽到久違胞弟聲音，不禁落下男兒淚，電話掛斷後頻向警方道謝。

春社派出所警員陳宏霖日前擔服備勤勤務，整理過濾未尋獲失蹤人口案卷資料時，發現前日一筆被通報失蹤協尋的小陳尚未尋獲，當時報案內容家屬表示因與被協尋人已4年未聯繫，近來其外公離世想通知小陳，故報案失蹤請警方協尋。

報案人向員警說，哥哥離家後，電話號碼也換了，因疼愛他的外公過世，希望他能夠來見阿公一面，原來小陳離開彰化老家四年多，期間都在台中工作，因住所和電話一換再換，家人連繫不上，只好拜託警方協尋。

員警著手調閱警政系統等相關資料，依照被協尋人小陳所使用的工程行車輛，再以網路搜尋曾在職公司相關照片出現神似被協尋人的身影等跡象，小陳應在該工程行服務過。警方致電至該工程行協助聯繫小陳回電給警方，不到半日，小陳終於來電，表示剛好近日工程趕工無法抽身。

員警貼心騎機車前往小陳在北屯的工作地點協助傳達其弟弟的留言，並完成撤尋程序，小陳從電話那頭聽到胞弟聲音，不禁淚眼盈眶。春社派出所所長曾一峯表示，協尋人口工作係以單一窗口受理，全國協尋服務為原則，讓民眾報案不用等，掌握黃金每一秒。報案時攜帶本人及失蹤人身分證明文件、提供失蹤人相片提供給警方，以利加速協尋作業。

(中時 )