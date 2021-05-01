松山分局、北投分局事件重創警察士氣，行政院長蘇貞昌屢說重話，認為警察機關做不好，自然要把不好制止，對此，台北市長柯文哲今天上午出席國際減碳綠色饗宴活動受訪回嗆，「那行政院長做不好，是不是也要換掉？」

民進黨議員質疑，柯文哲過去動不動說要換局長，但卻拒絕陳家欽撤換北投分局長，是雙重標準，媒體追問柯文哲，是否政治壓力？柯說，人要成長，我剛當市長是從加護病房過來，看到流血就是流血，都有固定SOP，但慢慢到政治場地，看到一個現象，不見得就是那個東西，做錯了一定要處罰，但要調查清楚，要程序正義，不喜歡台灣政治的特色是「處理新聞、不是處理問題。」

柯文哲舉例，果東法師說，看到生氣的東西，先說阿彌陀佛、我佛慈悲、「一、二、三」，再看怎麼一回事，做錯一定要處罰，這他知道，但要調查清楚，要程序正義。

柯文哲還說，普悠瑪當初翻軌，也有一大堆問題，但事隔兩年問，當年那些檢討做得一樣，這很奇怪，我們出了問題，不要急著生氣，我會要求他們寫檢討報告；至於現在開除這個開除那個，你真的確定事實真相是你看到的嗎？都在做「政治表演」，真的很討厭。

(中時 )