中國最新「梟龍」戰機換裝殲-20同款先進導彈

印度慘遭新冠肺炎蹂躪，疫情日趨嚴重，但鄰國宿敵巴基斯坦仍持續積極備戰。社群媒體最近出現了1張巴基斯坦第3批次（Block3）「梟龍」，編號為3001戰機的最新照片。據稱這是它首度亮相，可看到機翼掛載了2枚和殲-20同款的格鬥彈霹靂-10，大幅提升了空中格鬥力。

據東方網和《歐亞時報》（The EurAsian Times）報導，先前「梟龍」主要是掛載霹靂-5格鬥彈，從性能上來看，霹靂-5屬於第3代，而霹靂-10屬於第4代近距空對空飛彈。霹靂-10具備「高機動、大角度、反隱形、抗干擾」等特點，是解放軍目前最先進的格鬥彈，也是殲-20的標準配備之一。

分析指出，裝備「梟龍」的霹靂-10應該是出口版的霹靂-10E。霹靂-10總設計師梁曉庚受訪時曾透露，採用紅外成像制導的霹靂-10具有很強的反隱形戰機能力，由於使用了凝視焦平面列陣的制導方式，就算是目前最先進的隱形戰機，也難逃這款飛彈的鎖定。

此外，梁曉庚說，霹靂-10最大攻角達氣動設計的極限、最大超載在60個G以上，攻擊目標一旦被瞄準鎖定，根本無法靠機動擺脫鎖定。如果再配合先進的頭盔瞄準具，只要在飛行員頭部活動範圍內，就能做到「看到哪，打到哪」。

對已服役的第1、2批次「梟龍」來說，可以藉由升級機載雷達、機載彈種擴展等專案，來提升戰機性能。其中升級霹靂-10就是很好的選項，以中方空軍為例，除了殲-20這款4代戰機外，殲-16和殲-10C等3代半戰機也能使用。例如，殲-10A等部分早期3代半戰機也透過升級，得以裝備這款導彈。

而JF-17「雷電」戰機（Joint Fighter-17 Thunder），也就是解放軍所謂的「梟龍」戰機，是由中方與巴基斯坦按照共同投資、共同開發，共擔風險與共用利益等原則攜手研製的單隱形全天候輕型多用途戰機。

截至2016年12月，巴基斯坦航空綜合體已在當地打造了70架第1批次和33架第2批次JF-17戰機，供巴基斯坦空軍使用。此外，「梟龍」還打開了亞非市場，目前已成功出口緬甸和奈及利亞，據悉亞塞拜然也採購了一定數量的「梟龍」。

2019年底，網上出現兩張第3批次「梟龍」的首飛照，意味著這款戰機的3代半升級作業進入關鍵階段。從第1批次開始，「梟龍」的每批次升級，都意味著重大改進。而自第2批次起，除了具備空中加油能力外，航空設備和機載電子技術也有所改善。至於雙座型的改進更大，如改進機體結構、全新數位化飛控，增加翼展，載油邊條和全新設計的大後掠垂尾等。

而按照公開資訊來看，第3批次「梟龍」配備新型電戰系統，並升級航電設備，其中包括3軸數位電傳飛行控制系統、頭盔瞄準/顯示系統，以及巴基斯坦第一個由中國製造的「主動電子掃瞄陣列」（AESA）雷達系統。而這很可能是從14所的KLJ-7A，以及607所的LKF601E二選一，但前者中選的呼聲更高。

(中時新聞網)