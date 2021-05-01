立法院三讀通過修正《文化藝術獎助及促進條例》，文化部長李永得表示，對下一階段文化藝術發展具創新突破性意義，除進一步完備現行文化治理法規體系，也是具體回應各界對於政府扶持文化藝術工作者及事業，促進文化藝術永續發展的社會期待。

最受矚目的藝術品交易租稅優惠上，期帶動藝術產業發展，使台灣躍居亞洲藝術品交易重鎮。有關文物或藝術品交易，由現行以成交價格扣除成本後的所得額，併入當年度個人綜所稅依5％～40％稅率課徵，修正為交易所得並得採分離課稅，稅率按成交價格之6％為所得額，依20％稅率扣取稅款（即實質稅率1.2％）。

其餘包含擴大捐贈政府有形文化資產抵稅適用範圍，及參展或拍賣之文物、藝術品經第三方保證可免預繳進口稅款保證金等。

文獎條例自1992年公布施行以來，除2002年修正公共藝術相關條文外，迄今未曾修正。本次修正法律名稱為《文化藝術獎助及促進條例》，修正重點包括增修現行文化藝術事務範疇，以符合當現代藝文風潮；基於保障藝文工作者原則，增訂協助藝文工作者參加現行勞工相關保險、強化職業災害保障、急難協助，及制定契約指導原則、勞動資訊宣導及法律諮詢等規定；整備文化環境理念下，增訂藝文體驗、社區營造、文化傳播、文化科技、文化觀光、文化交流，及業務委託藝文中介組織等相關規定。

為因應修正條例公布施行，文化部將與相關部會、地方政府及民間努力，除同步啟動「文化藝術獎助及促進條例施行細則」、「公共藝術設置辦法」、「文化藝術採購辦法」等授權子法的修訂作業；同時，配合權益保障專章及租稅優惠措施條文，將就藝文工作者勞動權益、訂定藝文工作者契約原則、智慧財產權相關保障、文物或藝術品之財產交易所得分離課稅實行機制，增訂相關授權子法與行政措施，期盼儘速落實各項獎助及保障工作。

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