美國疫情趨緩，休閒娛樂業復甦，全球最大遊艇製造銷售商Brunswick迎來強勁反彈力道，執行長David Foulkes表示，連續三季遊艇銷售都呈現雙位數的成長比率，且不只美國本土對於遊艇的需求龐大，歐洲、澳洲及紐西蘭市場需求同樣旺盛，帶動Brunswick股價今年至今已飆漲逾40%。

去年全球疫情爆發，海景第一排的休閒娛樂業面臨巨大衝擊，隨著美國疫苗普及率提升，疫情逐漸解封，休閒娛樂迎來前所未有的榮景，根據CNBC報導，Brunswick第一季遊艇銷售量比去年同期增加44%，且銷售營收占集團收入的1/3，比疫情大流行前成長12％，代表消費者購買力呈現猛爆性成長。

消費者的需求大幅提升，Brunswick也在第一季多僱用1000名新員工，增加製造銷售遊艇的速度，David Foulkes表示，全球對於遊艇的需求持續攀升，庫存量已減少41%，接下來會繼續僱用更多員工，以滿足公司的營運需求。

Brunswick遊艇集團市值達83億美元，除了遊艇的製造銷售外，還提供船隻的發動機等各式零件銷售，David Foulkes說：「我們認為在2023或 2024年之前，庫存量很難提高，這段時間都處於全面批發生產狀態，以滿足這些歷史新高的銷售需求。」

有趣的是，遊艇銷售量增加外，俱樂部人數的成長也成為重要復甦指標，David Foulkes表示，「與幾年前相比，目前有35％的成員是女性，且增加很多不同種族的人，現在參與遊艇運動的情況有所不同，我認為這對我們和整個行業來說都是非常非常有利的時刻。」

受惠於龐大的銷售需求，Brunswick股價從年初的76.24美元暴漲至周五的107.13美元，年度漲幅逾40%。

(中時新聞網)