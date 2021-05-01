台北表演藝術中心今5月1日正式掛牌行政法人，地址確定為劍潭路1號，董事長劉若瑀（右）與執行長王孟超（左）一起為北藝中心戶外廣場植栽灌溉，期許透過行政法人組織運作，打造表演藝術全新指標場館。（北藝中心提供）

台北表演藝術中心（北藝中心）今5月1日正式掛牌行政法人，地址確定為劍潭路1號，董事長劉若瑀與執行長王孟超一起為北藝中心戶外廣場植栽灌溉，期許透過行政法人組織運作，打造表演藝術全新指標場館，開展表演藝術產業新氣象，王孟超表示，正式掛牌之後，「真正的壓力，現在才開始。」

劉若瑀表示，北藝中心從籌備時期就已建立方向，開始有人才培育的工作，加上2018年起承辦台北藝術節、兒童藝術節、藝穗節，加上亞當計畫、音樂劇人才培訓計畫等，「透過這些平台，讓許多年輕創作者從中發聲、發揮才華，現轉任北藝中心執行長的王孟超功不可沒。」

王孟超表示，未來會和劉若瑀兩人互相配合，兩人將繼續陪伴和協助創作者們逐步完善各作品，於正式開幕後展現成果。王孟超表示，暫定今年6月30日竣工，報竣後開始初驗和盤點，並找團隊就現有的節目試場地，明年初開始為期半年的試營運，預計2022年7月正式開幕。

關於試營運的期程，預計在明年1月請團隊演出、觀眾欣賞，測試細節，並於2月根據測試結果修正；第二階段為3、4月，繼續做不同大小劇場的壓力測試；第三階段於5、6月根據測試結果修正。王孟超表示，假如一切順利，可望在7月正式開幕。

劉若瑀表示，北藝中心將成為一個開放的創意平台，也是一個全民劇場，無論是具未來感的科技運用、古典文學到常民文化，任何藝術家皆可以在此平台，帶著自己的功夫，做有機性的變化及創造，積累自我認同及專業能力，「期待創作者們站在自己的土地上、在所屬的文化脈絡和歷史背景中，透過劇場與大眾分享對時代的關懷，及開始承擔時代的課題，並將立足台灣的藝術創作，推出去與國際相互激盪，讓世界更了解台灣。」

此外，王孟超表示，在疫情間，國際節目要進來是一大考驗，但國內節目已累積一定的能量，未來會持續在北藝中心和觀眾分享。

(中時 )