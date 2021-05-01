諾富特飯店群聚案越演越烈，近期有員工爆料指出，日前確診的房務部主管案1120天天在餐廳與員工開會，還曾被看見沒戴口罩。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，員工餐廳的環境採檢是陰性，今天還會對房間進行擴大採檢，至於怪誰沒戴口罩大可不必，大家多少都會有這樣的時候。

房務部主管案1120在上月17日出現症狀，曾3度至診所就醫但未採檢，再次就醫發現肺炎而收治住院，日前確診新冠肺炎，在加護病房治療中。有員工爆料指，這位主管天天都會在飯店B1員工餐廳集合開會，還曾看過對方沒戴口罩，且主管若有症狀就不應該上班。

對於員工的說法，陳時中表示，昨天有針對B1進行場地採檢，都是陰性，指揮中心昨天、今天還會對於房間內部進行擴大採檢。至於怪誰沒戴口罩，他覺得大可不必，每個人多少都會有這樣的時候。

陳時中表示，飯店員工的健康管理需要加強，下禮拜會對全台防疫旅館進行總體檢，看看大家自我防護有沒有落實、防疫旅館的動線有沒有做好、員工的健康管理通報有沒有如實等。

今早有消息指出，曾經接送過諾富特飯店人員的遊覽車司機發燒，陳時中表示，已經將司機送去採檢。另外，由於外籍機組員管理不易，未來諾富特飯店就不會再收外籍機組員。

至於中正大學有師生被匡列，陳時中表示，這是因昨日確診的另一房務部員工案1129與他們有所接觸，共有3學生、1講師，他們檢驗結果都是陰性，前行政院長江宜樺雖然曾經去過該校講課，但不會有風險。

(中時 )