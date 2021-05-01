控警政署待下屬如嫌犯 柯文哲：別趁亂安插自己人馬

松山分局黑衣人事件延燒，台北市長柯文哲昨建議警政署在調查清楚前暫緩人士調動，別趁亂安插自己的人馬。行政院長蘇貞昌對此表示，任何人不能為了自己和幫派利益來違背規範，警察身為執法者更要戒慎恐懼，會請中央、地方多溝通，盡到職責才是民眾最大的期待。

柯文哲昨日指出，台北市警察局長陳嘉昌在警政署的壓力下，願意交出手機，配合調閱通聯紀錄，必要時還可測謊，警政署長用對待嫌犯的方式面對下屬，違反程序正義，建議在調查清楚前應暫緩人事調動，別趁亂安插自己人馬。

蘇貞昌今視察中央流行疫情指揮中心，接受媒體聯訪時對此表示，治安是全國同胞最高的期待，也是最起碼的要求，幸好有7萬多個警察同仁夜以繼日、任勞任怨，在各崗位嚴守、認真做，才能有好的維護，也在民調中取得8成滿意。

蘇貞昌表示，任何人不能為了自己和幫派利益來違背規範，警察身為執法者更要戒慎恐懼，絕不能有任何人沒有做好、機制沒有做好或是主管沒有做好，以至於破口，如果做不好，全國民眾眾目睽睽，難接受之時，自然要要制止不好的，並且要信賞必罰，相關的作業，請中央、地方多溝通，大家努力維持治安，盡到職責才是民眾最大的期待。

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(中時 )