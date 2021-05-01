日本相撲協會29日對外宣佈，相撲選手響龍(天野光稀 Mitsuki Amano)於28日因急性呼吸衰竭而死亡，他三月時因在場上受傷而腦震盪，於醫院住了近一個月，如今才28歲的他宣告不治。在Hibiki聯盟3月26日比賽中，響龍在一次失誤中受傷，當時他被對手摔在場上，頭部出現腦震盪症狀。據說他躺了超過五分鐘都沒醫療人員上前關切，受到外界嚴厲批評，有人指出在相撲場上沒有足夠的應對措施來解決腦震盪問題。

Hibikiryu was flipped onto his head in the ring, and appeared to be knocked unconscious immediately. #9News https://t.co/6Y1ijLanbl — 9News Melbourne (@9NewsMelb) April 30, 2021

在當時雙方比賽中，響龍不幸被對手摔在地上，當下他躺著完全停止移動，暫時動了一下他的頭部，而直到幾分鐘之後他才被放到擔架上，送往東京的一家醫院，之後據日本媒體報導，由於他住院期間病情有好轉，已經能正常移動身體，但28日病情卻急轉直下而死亡。當他去世後，外界發出很多聲音，呼籲這次相撲比賽的緊急處理非常有問題，希望大會在日後能做出改革。在社群上有網友說：「所以他實際上是在那場比賽受傷而死，當下醫療人員選擇讓他孤軍奮戰？哇！那真的很糟糕…」

#NSTsports A Japanese #sumo wrestler has died after landing on his head during a bout last month in a horrifying injury that caused shockwaves and calls for reform in the sport.https://t.co/pcKWicjQT9#Japan #Hibikiryu #MitsukiAmano — New Straits Times (@NST_Online) April 30, 2021

這已不是首次有腦震盪的例子發生，在一月時就曾發生選手被摔到腦震盪，但當時他告訴裁判自己想繼續比賽，之後網路上有正反兩面聲音，有人覺得該繼續，也有人認為應該基於保護的立場讓選手下場休息。而這次事情發生後，日本相撲協會主席發表聲明表示：「協會所有成員都表示最深切的哀悼，在家人和醫生的幫助下，他像真正的勇士一樣奮力拚戰，現在我希望他得以安息！」

(中時新聞網)