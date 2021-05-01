總值破200億的250輛超跑、重機首刷麗寶國際賽道，場面壯觀。（王文吉攝）

麗寶國際賽車場舉辦開幕記者會，麗寶樂園渡假區副董事長陳志鴻（中）等貴賓引領觀眾衝場德國、美國、日本與法國及台灣麗寶等國際知名賽道。（王文吉攝）

賽車女孩團體「浩星女孩」帶來令人血脈噴張的開場演出。（王文吉攝）

賽車女孩團體「浩星女孩」帶來令人血脈噴張的開場演出。（王文吉攝）

麗寶樂園渡假區副董事長陳志鴻（中）等貴賓出席麗寶國際賽車場開幕記者會。（王文吉攝）

麗寶樂園渡假區副董事長陳志鴻。（王文吉攝）

金曲獎最佳樂團得主MATZKA帶來精彩開場演唱。（王文吉攝）

總值破200億的250輛超跑、重機首刷麗寶國際賽道，場面壯觀。（王文吉攝）

卡丁車隊遊行麗寶國際賽道，場面壯觀。（王文吉攝）

6位哈雷重機騎士手持7乘10的FIA藍色大旗，象徵全球最高等級賽車運動的國際組織認可麗寶賽道。（王文吉攝）

亞洲最新取得FIA認證的麗寶國際賽車場今日正式開幕，除各界企業人士共同見證，包括亞太區主席Mike Noon、日本車會會長藤井一裕、越南車會Grieg Craft等均錄製影片跨海祝賀，看好台灣在全球賽車運動的潛能，更對麗寶打造高規格高品質的賽道，給予最高的肯定。

麗寶國際賽車場經過3年多試營運，依據FIA規範優化賽道設施，但也因為新冠肺炎疫情爆發，讓取得FIA認證時間延誤超過1年，所幸近期終於順利取得認證，也即刻宣布舉辦全台最大的賽道嘉年華，以賽事、車展與高峰論壇等內容，將台灣運動產業的發展帶到新的境界。

麗寶國際賽車場今日舉辦開幕記者會，麗寶樂園渡假區副董事長陳志鴻、立委楊瓊瓔、台中市觀光旅遊局長韓育琪、交通局長葉昭甫、新聞局長黃國瑋、市議員張瀞分、謝志忠、王朝坤等與會，昆凌、曹佑寧與柯有倫等也錄製祝賀影片給予祝福。

賽車女孩團體「浩星女孩」與金曲獎最佳樂團得主MATZKA都帶來精彩開場演出。啟動儀式也別出心裁，以如臨現場的動畫將觀眾衝場德國紐柏林賽道、美國Daytona賽道、日本富士賽道與法國利曼賽道等國際知名賽道，並以麗寶國際賽車場作為壓軸震撼登場，代表台灣也有一座躋身國際級賽道之林的賽車場。

麗寶樂園渡假區副董事長陳志鴻致詞時表示，賽道啟用象徵開啟重要階段，除參與FIA國際組織、成為正式會員，也爭取舉辦明年亞太區圓桌論壇，一步一步邁向國際化，也希望國際級場地吸引海內外熱血車友參與投入。

陳志鴻也提到，麗寶樂園渡假區總面積廣達200公頃，除擁有2座樂園、觀光飯店、OUTLET MALL，最新完成FIA認證的國際賽車場，賽道旁還有2棟主題飯店，園區還有更多開發計畫醞釀中，請各界拭目以待。

開幕記者會最高潮是令人血脈噴張的賽道大遊行，集結總值破200億、逾250輛的超跑、重機衝場。最引人注目的是全球77台，台灣絕無僅有的億元跑車「保時捷Porsche 935」，馬力高達700匹，這是為了紀念保時捷70周年而設計，絕大部分車體以碳纖維複合材料打造，既復古又能與現代科技完美結合。

最後壓軸登場的是由6位哈雷重機騎士，共同手持7乘10的FIA藍色大旗，代表掌管全球最高等級賽車運動的國際組織對台灣的認可，也展現麗寶能以賽車運動接軌國際，讓更多的台灣之光站上國際舞台發光發熱。

(中時 )