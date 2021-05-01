今天是五一勞動節，數千名勞工走上街頭，提出「薪資要提高。年金要保障」的訴求，民眾黨指出，台灣經濟表現在全球低迷情況下逆勢成長，但經濟成長的成果並沒有反應在勞工的收入上，低薪過勞成為台灣勞工代名詞，呼籲蔡政府盡速提出「最低工資法」，改善勞工工作環境及勞動權利。

民眾黨指出，台灣的經濟表現在全球低迷的情況下逆勢成長，股市大漲萬點，整體薪資表現卻是一灘死水，台灣經濟成長的果實並沒有真實反應在勞工朋友的收入上。而「低薪過勞」已成台灣勞工的代名詞。

最近CIA的調查報告，台灣生育率世界最低，細究原因，外有高房價與高房租的居住成本壓力，內有高工時、低薪資的壓力；尤其是根據人力銀行調查，上班族82％的人睡眠時間不足、30％的人沒空運動，低薪與過勞剝奪了台灣人追求生活品質與愛的權利。

民眾黨表示，立法院黨團本會期提出「最低工資法」草案，並關注勞保即將用罄的問題，持續要求「政府負勞工保險最終支付責任」應該列入條文之中，呼籲執政黨也能盡快兌現勞工承諾，改善勞工工作環境、保障勞動權利。

此外，非典型勞動的問題更是現在最應該處理的問題，全台從事Uber計程車、外送平台的工作人口龐大，在自由接單的假象之下，被迫接受不符合基本勞動條件的待遇，現在更因為政府的不重視，完全是官方統計上的黑數；藝術工作者的普遍低薪待遇、難以參加勞保，更讓他們難以有好的文化創意空間；扣除這些不被計算在內的新興非典型勞動工作，全台的勞動派遣人數已經高達80萬人，這些人面臨的高度工作不穩定性，更是政府責無旁貸的問題。

(中時 )