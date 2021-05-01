來到5月，哪些星座有機會成為職場紅人，被主管重用？星座運勢網站「星座上上簽」分享，雙子座、射手座、天秤座在5月的事業運非常旺，能力可以充分發會，工作表現被主管注意，有升職、加薪的機會。

▍1.雙子座

雙子座在職場上很低調，雖然做事很細心又有效率，但不太會去爭功勞、刷存在感，在同事眼中是很沈默寡言的形象，也不太會被主管注意到。來到5月，雙子座的事業運逐漸起飛，憑著天生的靈敏頭腦和危機處理能力，執行任務時臨危不亂，會在問題中找到出路，發現創新的解決方式，讓主管和同事刮目相看，有升職、加薪機會。

▍2.射手座

射手座的反應很快，常常有創新的想法，職場上應變能力也很強，又擅長解決問題。5月射手座在職場上更加得心應手，擺脫傳統思想和規範的束縛，提出的新企劃、新想法讓同事們非常驚艷，發揮絕佳的溝通能力，應對進退能夠隨機應變，工作表現很容易被主管注意到，被視為出類拔萃的人才。

▍3.天秤座

天秤座雖然很聰明，個性也很好，但在職場上不愛搶鋒頭，也沒有追逐名利的野心，因此工作上很低調。不過5月是天秤座展現工作能力的大好時機，木星、天王星、太陽進入天秤座的第11宮，搭配天秤座的絕佳分析能力，可以在職場上立下標竿，搶到一席之地，充分發揮能力和優勢，獲得主管的重視，負責公司重要的案子，有機會能夠升職、加薪。

(中時新聞網)