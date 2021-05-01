一名外送員提著零食與超大桶裝水上四樓，客人卻掏出上百枚硬幣付款，讓他忍不住爆氣。（圖／翻攝自爆怨2公社）

太糟蹋人！一名外送員分享，接到一張訂單，要提著巨大的桶裝水上四樓已經有點不爽，客人結帳的時候竟給出一堆銅板，其中1元硬幣更超過百枚，讓他的理智線差點斷掉，最扯的是當原PO數錢時，對方竟然說自己也想跑外送，詢問1天可賺多少？讓網友們全都怒了，祝他以後接單都是奧客。

一名外送員昨深夜在臉書社團《爆怨2公社》發文表示，最後一張訂單要他提著巨大的桶裝水爬上四樓就算了，結帳時掏出一個衛生紙的袋子，裡面裝著235元的銅板，其中更包含了100多個1元硬幣。客人更是囂張地讓他慢慢數。

一名外送員提著零食與超大桶裝水上四樓，客人卻掏出上百枚硬幣付款，讓他忍不住爆氣。（圖／翻攝自爆怨2公社）

外送員指出，在他數錢的過程中，客人自顧自地說，他是大學一年級的學生，時間很多，所以也想要做熊貓外送，還問說應該要準備什麼？一天大概可以賺多少錢？讓原PO淡淡的回說「如果每個人都像你這樣我就飽了」，最後也沒有把錢數完就閃人了。

奧客舉動讓不少網友看了怒喊，「如果是故意的，真的很糟糕」、「你有得罪他嗎？這樣整你？」、「就是糟蹋人」、「這是奧客吧」、「之前不是有新聞說這種行為是在 『辱 』 人」、「希望他外送的時候，也碰到讓他提水順便爬四樓還慢慢數零錢的客人」、「當作別人時間很多，有夠不尊重、沒禮貌」、「太糟蹋人了！」

另也有網友好奇，難道不能在系統上註記這類的客人嗎？讓其他外送員都可以看到是奧客、都不要幫他送，對此，原PO表示，外送員是不能評價客人的，但是客人卻可以評價外送員，而且只要沒有好的評價，錢就會變少。

(中時新聞網)