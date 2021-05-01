華航機師染疫延燒，新北市長侯友宜昨說重話，直言中央流行疫情指揮中心造成嚴重的疏忽，已造成民眾恐慌，侯友宜今日再度表示，指揮中心有明顯疏漏，造成諾富特有群聚感染事實，有引發社區感染疑慮，造成人心恐慌，中央不但要檢討，更要趕快把漏洞補足。

從印尼籍機師傳出染疫開始，確診人數不斷攀升，甚至擴及學校、社區，中央流行疫情指揮中心追查10名染疫華航機師中，除了其中6人住過諾富特飯店，還發現飯店員工確診，防疫旅館非但不安全，反而爆發群聚感染。侯友宜昨批評，由此可以看出華航機師染疫已有一段時間。

侯友宜表示，這段時間大家認為疫情控制得宜，心情鬆懈，指揮中心面對疫情要提高警覺加強防範，並對事件檢討，華航有很多機師染疫後，竟疏忽居住的防疫旅館是高風險地方的重要性，造成多人染疫。

侯友宜表示，防疫旅館應隨時通報健康管理情形，指揮中心這塊有明顯疏漏，造成諾富特有群聚感染事實，引發社區感染疑慮，造成人心恐慌，不但要檢討，更要趕快把漏洞補足。

侯友宜指出，第一、新北市今天全面檢視完畢防疫旅館，還會不定時隨機抽測，全部按照SOP來做；第二、學校三級防護五原則要做到位；第三、室內集會採取實聯制，超過1千人的室外集會，必須要把防疫計畫提報到衛生局、消防局核定，開罰八大場所不戴口罩者，問診醫生要落實詢問TOCC、加強通報。

侯友宜提醒，民眾在所有地方都要把防疫擺第一，有資格打疫苗應盡速去打疫苗，保護自己也保護別人。

(中時 )